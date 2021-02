19:28 | 04.02.2021

DGAP-Adhoc: Eckert & Ziegler: EMA bestätigt, PENTIXAPHARM Leitkandidat PENTIXAFOR kann direkt in Phase-III-Studie

Eckert & Ziegler: EMA bestätigt, PENTIXAPHARM Leitkandidat PENTIXAFOR kann direkt in Phase-III-Studie



Berlin, 04.02.2021 - Die PENTIXAPHARM GmbH, Würzburg, ein mit der Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700) verbundenes Unternehmen, hat von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) im Rahmen einer wissenschaftlichen Beratung die Bestätigung erhalten, dass ihr Leitkandidat PENTIXAFOR nun im Rahmen einer Prüfung der Phase III weiter entwickelt werden darf. Für das Gallium-68 basierte Radiodiagnostikum, mit dem sich CXCR4-positive solide Tumore und CXCR4-positive hämatologische Erkrankungen detektieren lassen, lägen bereits ausreichende Sicherheitsdaten vor. Kontakt:

Kontakt:

Eckert & Ziegler AG

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel. 030/941084-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



Details zu PENTIXAFOR und der Entscheidung der EMA wird PENTIXAPHARM nächste Woche im Rahmen einer detaillierten Pressemitteilung veröffentlichen. 04.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

