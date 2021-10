11:24 | 20.10.2021

DGAP-Adhoc: Eifelhöhen-Klinik AG: Veränderung im Vorstand

DGAP-Ad-hoc: Eifelhöhen-Klinik AG / Schlagwort(e): Personalie

Eifelhöhen-Klinik AG: Veränderung im Vorstand



20.10.2021 / 11:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veränderung im Vorstand



Der Aufsichtsrat hat am 20.10.2021 Herrn Dr. Markus-Michael Küthmann mit sofortiger Wirkung als Vorstand der Eifelhöhenklinik abberufen und ihn von sämtlichen Aufgaben entbunden.



Der Aufsichtsrat hat ebenfalls mit Wirkung zum 20.10.2021 Herrn Dirk Isenberg zum Vorstand und gleichzeitig zum Vorsitzenden des Vorstandes der Eifelhöhen-Klinik AG bestellt.



Mitteilende Person:

Klaus Dirks, Vorsitzender des Aufsichtsrates 20.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eifelhöhen-Klinik AG Graurheindorfer Str. 137 53117 Bonn Deutschland Telefon: 0228 967782-0 Fax: 0228 967782-49 E-Mail: ir@eifelhoehen-klinik.ag Internet: www.eifelhoehen-klinik.ag ISIN: DE0005653604 WKN: 565360 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 1242140

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1242140 20.10.2021 CET/CEST