15:40 | 01.09.2020

DGAP-Adhoc: Eröffnung des Insolvenzverfahrens

DGAP-Ad-hoc: vPE WertpapierhandelsBank AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Eröffnung des Insolvenzverfahrens



01.09.2020 / 15:40 CET/CEST

München, 01. September 2020 Aktualisierung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Eröffnung des Insolvenzverfahrens Das Amtsgericht München - Abteilung für Insolvenzsachen hat am 26.08.2020 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der vPE WertpapierhandelsBank AG wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung als Hauptinsolvenzverfahren im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zu Az.: 1542 IN 1374/20 eröffnet und Herrn RA Axel W. Bierbach, München, zum Insolvenzverwalter bestellt. Kontakt: Rechtsanwalt Axel Bierbach Schwanthalerstrasse 32, 80336 München

Telefon: +49(89)54511125

Telefax: +49(89)54511444

Email: info@mhbk.de

vPE WertpapierhandelsBank AG / Herr Wolfgang Huber

Maximiliansplatz 17

80333 München

Tel: +49 (0)89 296 491

Fax: +49 (0)89 225 060

vPE WertpapierhandelsBank AG / Herr Wolfgang Huber

Maximiliansplatz 17

80333 München

Tel: +49 (0)89 296 491

Fax: +49 (0)89 225 060

Email: huber@vpeag.de

ISIN: DE0006911605 WKN: 691160

