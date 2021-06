17:05 | 16.06.2021

DGAP-Adhoc: Eyemaxx Real Estate AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung ein: Vorratsbeschlüsse über Erhöhung des Grundkapitals

DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Eyemaxx Real Estate AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung ein: Vorratsbeschlüsse über Erhöhung des Grundkapitals



16.06.2021 / 17:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Eyemaxx Real Estate AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung ein: Vorratsbeschlüsse über Erhöhung des Grundkapitals Aschaffenburg, den 16. Juni 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; "Eyemaxx") lädt zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26.7.2021 ein. Dabei sollen die Aktionäre über eine mögliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage beschließen. Eine entsprechende Barkapitalerhöhung soll mit gesetzlichem Bezugsrecht der Aktionäre durchgeführt werden. Gemäß Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.984.454 Euro durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro je Stückaktie auf bis zu 12.461.135 Euro erhöht werden. Die zufließenden Mittel aus der Barkapitalerhöhung sollen zur Stärkung der Finanzbasis der Gesellschaft verwendet werden.



Weiterer Tagesordnungspunkt der außerordentlichen Hauptversammlung ist die Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um insgesamt bis zu 1.869.171,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.869.171 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: eyemaxx@edicto.de

Eyemaxx Real Estate AG
ISIN: DE000A0V9L94

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1208829 16.06.2021 CET/CEST