Gothaer Konzern – Geschäftsjahr 2021: Die Gothaer wächst über Markt

Gothaer Konzern - Geschäftsjahr 2021: Die Gothaer wächst über Markt



AD HOC Geschäftsjahr 2021: Die Gothaer wächst über Markt Köln, 14. Dezember 2021 - Heute beim Jahresabschlussgespräch vor der Presse wird Konzernvorstand Oliver Schoeller gute vorläufige Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr präsentieren: Der Gothaer Konzern wird mit einer Steigerung der Beitragseinnahmen um 2,4 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro über Markt wachsen.[1] Damit wird das Wachstumsziel aus der Konzernstrategie erfüllt. Dabei werden alle Sparten zum Wachstum beitragen. Der Jahresüberschuss des Konzerns wird voraussichtlich 80 Mio. Euro betragen. Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Allgemeine Versicherung AG werden voraussichtlich mit 2.005 Millionen Euro um 3,3 Prozent über dem Niveau von 2020 liegen. Der Sachversicherer zeigt damit in einem herausfordernden Jahr eine hohe Resilienz und leistet einen bedeutenden Beitrag zum Konzernergebnis. Der Jahresüberschuss der Gothaer Allgemeine Versicherung AG wird voraussichtlich 41 Mio. Euro betragen. Die internationale Rating-Agentur Standard & Poor's Global Ratings hatte am 16. September 2021 das Rating der Kerngesellschaften des Gothaer Konzerns trotz schwieriger Marktbedingungen hochgestuft: Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Gothaer Lebensversicherung AG und die Gothaer Krankenversicherung AG werden nun mit A eingestuft, der Ausblick ist "stable". Ihre Ansprechpartnerin

