21:10 | 19.03.2020

DGAP-Adhoc: Grammer beschließt Produktionsunterbrechungen an europäischen Standorten

DGAP-Ad-hoc: Grammer AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Grammer beschließt Produktionsunterbrechungen an europäischen Standorten



19.03.2020 / 21:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) - Grammer beschließt Produktionsunterbrechungen an europäischen Standorten

Amberg, 19. März 2020 - In Folge der sich in Europa ausbreitenden Corona-Pandemie haben die großen Automobilhersteller einen zeitweiligen Stopp ihrer Produktion angekündigt. Daher hat der Vorstand des Automobilzulieferers Grammer AG (WKN: 589540 / ISIN: DE0005895403) heute beschlossen, ab Anfang kommender Woche die Produktion an seinen europäischen Standorten einzuschränken oder einzustellen. An Standorten, die Kunden außerhalb Europas oder die Nutzfahrzeughersteller beliefern, wird die Produktion entsprechend aufrechterhalten. Angesichts der aktuellen Ausbreitung der Corona-Pandemie lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Grammer derzeit weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern. Grammer AG

Der Vorstand





Kontakt:

GRAMMER AG

Boris Mutius

Tel.: 09621 66 2200

investor-relations@grammer.com Kontakt:GRAMMER AGBoris MutiusTel.: 09621 66 2200investor-relations@grammer.com 19.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1002501

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1002501 19.03.2020 CET/CEST