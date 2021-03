16:53 | 17.03.2021

DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd AG übernimmt Nile Dutch Investments B.V.

DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Hapag-Lloyd AG übernimmt Nile Dutch Investments B.V.



17.03.2021 / 16:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 17. März 2021



Hapag-Lloyd AG übernimmt Nile Dutch Investments B.V.



Die Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) hat soeben einen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der niederländischen Container Reederei Nile Dutch Investments B.V. (NileDutch) unterzeichnet. NileDutch zählt zu den führenden Anbietern von Containerdiensten von und nach Westafrika. Die Transaktion ist Teil von Hapag-Lloyds Strategie, die eigene Präsenz im wachsenden afrikanischen Markt zu stärken. Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126 Kontakt:Heiko HoffmannSenior Director Investor RelationsHapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgTelefon +49 40 3001-2896Fax +49 40 3001-72896Mobil +49 172 875-2126 17.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475 WKN: HLAG47 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1176241

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1176241 17.03.2021 CET/CEST