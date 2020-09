0:44 | 29.09.2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 HELLA GmbH & Co. KGaA: Verkauf des Frontkamerasoftwaregeschäfts von HELLA Aglaia führt zu außerordentlichem Ertrag in der Größenordnung von EUR 100 Mio. Lippstadt, 28. September 2020. Die HELLA GmbH & Co. KGaA ("HELLA" oder die "Gesellschaft") veräußert ihr Geschäft mit Frontkamerasoftware der HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH ("HELLA Aglaia"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von HELLA mit Sitz in Berlin, einschließlich der zugehörigen Aktivitäten von HELLA Aglaia im Bereich Testing und Validation, an die Car.Software Organisation, eine hundertprozentiges Tochtergesellschaft der Volkswagen AG ("Volkswagen"). Die Transaktion betrifft etwa die Hälfte der bei HELLA Aglaia beschäftigten Mitarbeiter. Nach Maßgabe des zwischen HELLA und Volkswagen am heutigen Tage abgeschlossenen Kaufvertrags (Signing) wird der für das Frontkamerasoftwaregeschäft zu zahlende Kaufpreis zu einem außerordentlichen Ertrag in der Größenordnung von in etwa EUR 100 Mio. führen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und soll aller Voraussicht nach im ersten Quartal des Kalenderjahres 2021 zum Abschluss (Closing) kommen. 29.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1137485

