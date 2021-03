11:46 | 17.03.2021

Hermle 2020 trotz Corona-Krise mit solidem Ergebnis – Auftragseingang, Umsatz und EBIT wie erwartet belastet – Starke finanzielle Basis ermöglicht stabile Dividendenausschüttung

Hermle 2020 trotz Corona-Krise mit solidem Ergebnis - Auftragseingang, Umsatz und EBIT wie erwartet belastet - Starke finanzielle Basis ermöglicht stabile Dividendenausschüttung



Hermle 2020 trotz Corona-Krise mit solidem Ergebnis

Auftragseingang, Umsatz und EBIT wie erwartet belastet

Starke finanzielle Basis ermöglicht stabile Dividendenausschüttung Gosheim, 17. März 2021 - Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hat sich 2020 in schwierigem Umfeld gut behauptet, auch wenn die Geschäftszahlen wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erwartungsgemäß rückläufig waren. Nach vorläufigen, noch ungeprüften Daten erzielte der schwäbische Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von über 296 Mio. Euro (Vj. 463,1 Mio. Euro). Der Rückgang fiel im Ausland geringer aus als im Inland, das neben der Corona-Krise durch den Strukturwandel der Automobilindustrie geprägt war. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich nach ersten Berechnungen konzernweit auf circa 54 Mio. Euro (Vj. 114,2 Mio. Euro). Die Bruttoumsatzmarge lag bei mehr als 18 % (Vj. 24,6 %). Durch das vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie zufriedenstellende Ergebnis wurde das finanzielle Fundament des Hermle-Konzerns 2020 weiter gefestigt: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich im Stichtagsvergleich auf rund 78 % (Vj. 72,3 %). Damit verfügt Hermle über eine gute Basis für eine stabile Dividende. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat daher heute empfohlen, der Hauptversammlung am 7. Juli 2021 eine gegenüber Vorjahr unveränderte Ausschüttung von 0,80 Euro je Stamm- und 0,85 Euro je Vorzugsaktie zuzüglich eines Bonus von jeweils 4,20 Euro vorzuschlagen. Auch die Mitarbeiter sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine unveränderte, an der Dividendenhöhe orientierte Prämie erhalten. Der Auftragseingang von Hermle lag 2020 konzernweit bei circa 242 Mio. Euro (Vj. 414,4 Mio. Euro), wobei die neuen Bestellungen aus dem Inland weniger stark abnahmen als die Auslandsorders. Nach dem coronabedingt deutlichen Einbruch im zweiten Quartal erholte sich die Nachfrage ab der Jahresmitte allmählich. Ende Dezember 2020 verfügte Hermle über einen Auftragsbestand von rund 45 Mio. Euro (Vj. 99,3 Mio. Euro). In den ersten Wochen des Jahres 2021 zeigte sich das Geschäft gegenüber dem Schlussquartal 2020 weitgehend stabil. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Branchenverband VDW im deutschen Werkzeugmaschinenbau ein Produktionsplus von 6 %, der künftige Nachfrageverlauf ist durch die unverändert bestehenden Risiken der Corona-Pandemie aber mit hohen Unsicherheiten behaftet. Hermle ist dank hochflexibler Strukturen, der sehr soliden Finanzbasis und der großen Automationskompetenz gut gerüstet, um auch eine länger anhaltende Konjunkturschwäche zu bewältigen und danach wieder voll durchzustarten. Das ausführliche, geprüfte Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2020 sowie eine Prognose für 2021 veröffentlicht Hermle voraussichtlich Ende April 2021. Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Günther Beck

Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren und bietet seinen Kunden komplette Automationslösungen aus einer Hand. Hermle-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Verpackungstechnik, Luft- und Raumfahrt, Energietechnik, Elektronik, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. Kontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger,

T 0911 95 97 870, E-Mail: info@tik-online.de



Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Udo Hipp,

T 07426 95 6238, E-Mail: udo.hipp@hermle.de 17.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

