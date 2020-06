0:56 | 01.07.2020

DGAP-Adhoc: home24 SE: home24 SE erwartet für H1 2020 ein positives bereinigtes EBITDA und passt den finanziellen Ausblick für 2020 nach oben an

DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

home24 SE: home24 SE erwartet für H1 2020 ein positives bereinigtes EBITDA und passt den finanziellen Ausblick für 2020 nach oben an



01.07.2020 / 00:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin - home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") konnte in den Monaten April, Mai, Juni 2020 weiter ein starkes Wachstum verzeichnen. Basierend auf den vorläufigen Zahlen erwartet die Gesellschaft ein um Fremdwährungseffekte bereinigtes Wachstum von ca. 45% in Q2 2020. Weiter erwartet die Gesellschaft das bisher profitabelste Quartal der Firmengeschichte auf Basis des bereinigten EBITDAs. In der Folge wird auch das erste Halbjahr 2020 auf Basis des bereinigten EBITDAs positiv erwartet. Basierend auf der starken Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte und unter Annahme des Ausbleibens einer wesentlich negativeren makroökonomische Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte passt die Gesellschaft den finanziellen Ausblick nach oben an und erwartet nun ein währungsbereinigtes Wachstum von mindestens +15% (bisher in einer Spanne von +10% bis +20%) und eine positive bereinigte EBITDA-Marge (bisher in einer Spanne von plus bis minus 2%). home24 wird den Halbjahresfinanzbericht 2020 am 18. August 2020 veröffentlichen. Die finalen Zahlen für das Q2 2020 können von den hier genannten Zahlen abweichen. Alle Zahlen sind ungeprüft und basieren auf ersten vorläufigen Indikatoren (einschließlich Schätzungen). Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl "bereinigtes EBITDA" wird auf die diesbezügliche Definition in dem Geschäftsbericht 2019 der Gesellschaft verwiesen, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.



Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer Ansprechpartner:

Philipp Steinhäuser, ir@home24.de Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 01.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: home24 SE Greifswalder Straße 212-213 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 - 609880019 Fax: +49 30 - 2016329499 E-Mail: ir@home24.de Internet: www.home24.com ISIN: DE000A14KEB5 WKN: A14KEB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1083111

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1083111 01.07.2020 CET/CEST