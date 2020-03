10:30 | 24.03.2020

JENOPTIK AG stellt Gewinnverwendungsvorschlag und Ausblick 2020 im Zusammenhang mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus unter Vorbehalt

JENOPTIK AG stellt Gewinnverwendungsvorschlag und Ausblick 2020 im Zusammenhang mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus unter Vorbehalt



In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus überprüft die Gesellschaft derzeit die Durchführbarkeit der Hauptversammlung 2020 zum geplanten Termin und stellt die Zahlung der Dividende unter Vorbehalt. Oberstes Ziel des Vorstands ist es, die operativen Geschäfte unserer Gesellschaft abzusichern und strategische Investitionen in die künftige Entwicklung von Jenoptik hin zum fokussierten Technologieunternehmen im Bereich Optik und Photonik weiterhin zu ermöglichen. Vorstand und Aufsichtsrat hatten ursprünglich geplant, den Aktionären auf der Hauptversammlung eine Dividende von 0,35 Euro vorzuschlagen (i.Vj. 0,35 Euro). Basierend auf dem Geschäftsverlauf in den nächsten Wochen werden Vorstand und Aufsichtsrat die Gewinnverwendung nochmals überprüfen und gegebenenfalls der Hauptversammlung eine aktualisierte Empfehlung unterbreiten. Aktuell lässt sich noch nicht belastbar einschätzen, in welchem Umfang die Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus das Geschäft von Jenoptik im laufenden Jahr beeinträchtigen wird. Die Prognose, die der Vorstand mit Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Berichtserstellung im Geschäftsbericht am 10. März bzw. zur Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen Anfang Februar abgegeben hat, wird daher bis auf Weiteres ebenfalls unter Vorbehalt gestellt. Der Vorstand erwartet zumindest im ersten Halbjahr angesichts der aktuellen Situation deutliche Auswirkungen. Die JENOPTIK AG wird am 25. März 2020 die finalen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019 und den Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen. JENOPTIK AG

