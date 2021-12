18:16 | 14.12.2021

DGAP-Adhoc: KAP AG: FORTGESCHRITTENE VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DER HAOGENPLAST LTD.

DGAP-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

KAP AG: FORTGESCHRITTENE VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DER HAOGENPLAST LTD.



14.12.2021 / 18:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KAP AG: FORTGESCHRITTENE VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DER HAOGENPLAST LTD. Fulda, 14. Dezember 2021 - Die KAP AG befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Eigentümern über den Erwerb von 100% der Anteile an der HaOgenplast Ltd. zur Stärkung und zum weiteren Ausbau des Segments flexible films. Der Kaufpreis (Enterprise Value) von HaOgenplast Ltd. soll zum Closing rund ILS 150 Mio. (rund EUR 43 Mio.) betragen und entspricht einem erwarteten Faktor auf das erwartete EBITDA für 2021 in Höhe von rund 4,8x (ohne Einbezug erwarteter Synergien). Der geplante Erwerb ist unter anderem von der Unterzeichnung des Kaufvertrages durch die Parteien abhängig. Mit einem Vertragsschluss wird noch in diesem Jahr gerechnet. Bei HaOgenplast Ltd. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Israel, das im Wesentlichen Folien für Schwimmbecken, Fensterlaminate und industrielle wetterfeste Dachabdeckungen herstellt und mit ca. 150 Mitarbeitern für das Jahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz von rund EUR 50 Mio. erzielen wird. Durch den Erwerb erwartet die KAP AG erhebliche Synergien vor allem im Segment flexible films. Mit dem geplanten Erwerb würde unter anderem die führende Position bei gewebeverstärkten Poollinern und gleichzeitig die starke Position im Bedachungsmarkt durch den Hinzugewinn von ausgereiften Flachdachlösungen ausgebaut werden. Ein für das Segment flexible films neuer Markt würde sich durch das umfangreiche Produktprogramm für dekorative Folien, die ihren Einsatz zum Beispiel im Bereich von Fensterprofilen finden, eröffnen. Der Vorstand Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 (0) 661 103 327 14.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1257630

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1257630 14.12.2021 CET/CEST