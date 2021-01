12:00 | 22.01.2021

DGAP-Adhoc: Klassik Radio AG: erzielt nach vorläufigen Zahlen 2020 einen Konzernumsatz von ca. 14,6 Millionen Euro

DGAP-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Klassik Radio AG: erzielt nach vorläufigen Zahlen 2020 einen Konzernumsatz von ca. 14,6 Millionen Euro



22.01.2021 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Klassik Radio AG erzielt nach vorläufigen Zahlen 2020 einen Konzernumsatz von ca. 14,6 Millionen Euro



Augsburg, den 22. Januar 2021 - Die Klassik Radio AG erzielte im Geschäftsjahr 2020 vorläufigen Berechnungen zufolge einen Konzernumsatz von ca. 14,6 Millionen Euro zu 18,2 Millionen Euro im Vorjahr. Im Konzern wurde ein EBITDA von ca. 1,5 Millionen Euro zu 2,8 Millionen Euro im Vorjahr erzielt. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die staatlich verfügten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - resultierend daraus musste auch die Klassik Radio Live in Concert Tournee 2020 abgesagt werden - sowie die Corona- bedingt leicht rückläufigen Werbeeinnahmen zurückzuführen. Alle Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft. Der testierte Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird Ende April 2021 vorliegen.

Kontakt: Klassik Radio AG

Brigitte Spörl

Head of Finance

Imhofstraße 12

86159 Augsburg

+49 (0) 821 5070-0

ir@klassikradioag.de

www.klassikradioag.de 22.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 5070-0 Fax: +49 (0)821 5070-505 E-Mail: ir@klassikradioag.de Internet: www.klassikradioag.de ISIN: DE0007857476 WKN: 785747 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1162569

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1162569 22.01.2021 CET/CEST