Jandelsbrunn, 22. September 2020 - Der Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG (die "Gesellschaft") ist auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt worden. Diesen Preis haben die Aktionäre, das Management und die Banken heute beschlossen. Insgesamt werden - einschließlich Mehrzuteilungsoption - 4.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien bei Investoren platziert, einschließlich 350.000 Primäraktien. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt das gesamte Angebotsvolumen ungefähr 232 Millionen Euro, was bezogen auf den Emissionspreis einer Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert von insgesamt 602 Millionen Euro entspricht. Die Gesellschaft erwartet, dass sich der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung auf 20,3 Millionen Euro belaufen wird.

Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden die abgebenden Aktionäre weiterhin 61,5 % der Aktien der Gesellschaft halten. Der Streubesitz wird voraussichtlich 38,5 % betragen.

Der erste Handelstag der Knaus-Tabbert-Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. September 2020 geplant. Abwicklung und Closing des Angebots sind für den 25. September 2020 geplant.

