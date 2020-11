19:40 | 29.11.2020

DGAP-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 29.11.2020, 18:50 Uhr CET/CEST – Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan

Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
Deutschland

