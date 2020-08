17:09 | 26.08.2020

26.08.2020 / 17:09 CET/CEST

KPS AG: Anpassung der Dividende für das Geschäftsjahr 2018/2019 auf EUR 0,17 je Aktie. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der KPS AG haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 25. September 2020 die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018/2019 von EUR 0,17 je Aktie vorzuschlagen. Damit passt die Verwaltung der Gesellschaft den bisher für das Geschäftsjahr 2018/2019 angekündigten Gewinnverwendungsvorschlag von EUR 0,35 je Aktie an. Aufgrund der noch nicht hinreichend genau abschätzbaren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie ist die Vermeidung des Liquiditätsabflusses in Höhe der ursprünglich vorgesehenen Dividendenzahlung eine wesentliche Komponente, um flexibel auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Leonardo Musso Alleinvorstand Unterföhring, 26. August 2020 Kontakt:

