21:36 | 14.12.2020

DGAP-Adhoc: LEHNER INVESTMENTS AG: Vorstand und Aufsichtsrat legen Ausgabebetrag und Volumen der Sachkapitalerhöhung fest

DGAP-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

LEHNER INVESTMENTS AG: Vorstand und Aufsichtsrat legen Ausgabebetrag und Volumen der Sachkapitalerhöhung fest



14.12.2020 / 21:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LEHNER INVESTMENTS AG: Vorstand und Aufsichtsrat legen Ausgabebetrag und Volumen der Sachkapitalerhöhung fest



München, 14. Dezember 2020 - Mit Beschluss vom heutigen Tage hat die Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG, München, (ISIN DE000A2DA406 bzw. - für die jungen Aktien - DE000A288805) beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR 60.430.702,- um bis zu EUR 11.511.811,- auf bis zu EUR 71.942.513,- durch Ausgabe von bis zu 11.511.811 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,- gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Gemäß dem vorstehenden Beschluss werden die neuen Aktien jeweils zum geringsten Ausgabebetrag, d.h. EUR 1,- je Aktie, zuzüglich eines durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Käuferin festzulegenden Agios ausgegeben. Das festzulegende Agio wird durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt und entspricht höchstens dem durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien innerhalb der letzten zehn (10) Handelstage bis zum Tag der Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung selbst in den Zehntageszeitraum mit einbezogen wird, abzüglich des geringsten Ausgabebetrages von EUR 1,- je Aktie. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Agio je neuer Aktie auf EUR 0,64 festzulegen. Damit beträgt der Ausgabebetrag je neuer Aktie EUR 1,64. Zugleich wurde das Volumen der Kapitalerhöhung auf EUR 11.511.811,- festgesetzt. Kontakt:



Börsenticker Symbol LEH Lehner Investments AG

Hohenzollernstraße 89

D-80796 München ir@lehnerinvestments.com

Sara Pinto (+49) 89 125 09 03 30 www.lehnerinvestments.com 14.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LEHNER INVESTMENTS AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: ir@lehnerinvestments.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1155098

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1155098 14.12.2020 CET/CEST