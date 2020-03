15:51 | 24.03.2020

24.03.2020 / 15:51 CET/CEST

Nassau, 24. März 2020 - In seiner heutigen Sitzung hat der Vorstand der Leifheit AG, Nassau (ISIN DE0006464506) vor dem Hintergrund der Corona-Krise beschlossen, die für den 20. Mai 2020 vorgesehene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Verschiebung der Hauptversammlung führt auch zu einem Aufschub des Beschlusses der Hauptversammlung über den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 und der Auszahlung der Dividende. Trotz der großen Unsicherheiten über die möglichen Auswirkungen der Corona-Krise haben Vorstand und Aufsichtsrat ebenfalls heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,55 je dividendenberechtige Aktie vorzuschlagen. Im Vorjahr hatte die Dividendenzahlung EUR 1,05 je dividendenberechtige Aktie betragen.

