13:02 | 23.12.2021

DGAP-Adhoc: LPKF schließt Entwicklungsvereinbarung für Glasbearbeitungstechnologie mit einem der weltweit größten Displayunternehmen ab

DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation

LPKF schließt Entwicklungsvereinbarung für Glasbearbeitungstechnologie mit einem der weltweit größten Displayunternehmen ab



23.12.2021 / 13:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Garbsen, 23.12.2021 - Das Technologieunternehmen LPKF Laser & Electronics AG hat heute ein Joint Development Agreement (JDA) für eine Glasbearbeitungstechnologie mit einem der weltweit größten Displayunternehmen abgeschlossen.



Aufbauend auf umfangreicher gemeinsamer Entwicklungsarbeit werden die Unternehmen eine spezifische Lösung für zukünftige Displaygeräte weiter optimieren. Bei erfolgreichem Abschluss der Entwicklung rechnet LPKF mit einem breiten Einsatz dieser Technologie in verschiedenen Anwendungen des Displayunternehmens.



Die Entwicklung basiert auf LPKFs LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching), die es Kunden ermöglicht, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie z.B. Mikrorisse zu bearbeiten. Damit ist das LIDE-Verfahren eine Grundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik wie z. B. die Fertigung von flexiblen Displays und Halbleiterkomponenten sowie für die Mikrofluidik oder die Fertigung von MEMS.



LPKF kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein konkretes Umsatzvolumen nennen, das sich aus dem JDA ergeben wird. Das Unternehmen sieht diese Vereinbarung als wesentlichen Meilenstein in seiner Kommerzialisierungsstrategie für die LIDE-Technologie im Displaybereich und als wichtigen Schritt zur Erreichung seiner mittelfristigen Ziele.



Über die Einzelheiten des Joint Development Agreement wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)

23.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Indizes: SDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1261822

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1261822 23.12.2021 CET/CEST