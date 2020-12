10:03 | 23.12.2020

DGAP-Adhoc: LS telcom AG: erhält Großauftrag zur Modernisierung eines Rundfunknetzes

DGAP-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

LS telcom AG: erhält Großauftrag zur Modernisierung eines Rundfunknetzes



23.12.2020 / 10:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LS telcom AG erhält Großauftrag zur Modernisierung eines Rundfunknetzes



Lichtenau, 23.12.2020 - Die LS telcom AG gibt bekannt, dass sie als Konsortialpartner der Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH einen Vertrag mit einem Endkunden in Zentralasien über die Modernisierung des nationalen Rundfunksendernetzes abgeschlossen haben. Der Projektanteil der LS telcom AG beläuft sich auf ein Volumen von etwa EUR 9,1 Mio. und umfasst u. a. die Lieferung und Installation von über 60 Sendestationen sowie einer Steuerungszentrale. Das Projekt soll innerhalb einer Laufzeit von maximal 24 Monaten implementiert werden. Für den LS telcom Konzern erhöht sich damit der Auftragsbestand, aus dem sich ab dem aktuellen Geschäftsjahr 2020/2021 neuer Umsatz generieren lässt, auf ca. EUR 52,4 Mio., wobei unbefristet laufende Wartungsverträge lediglich mit einer Restlaufzeit von zwölf Monaten berücksichtigt sind. Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Fax: +49 7227 9535-605 Kontakt:Katrin BleichInvestor RelationsIR@LStelcom.comFon: +49 7227 9535-600Fax: +49 7227 9535-605 23.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LS telcom AG Im Gewerbegebiet 31-33 77839 Lichtenau Deutschland Telefon: +49 (0)7227 / 9535 - 600 Fax: +49 (0)7227 / 9535 - 605 E-Mail: IR@LStelcom.com Internet: www.LStelcom.com ISIN: DE0005754402 WKN: 575440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1157134

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1157134 23.12.2020 CET/CEST