10:28 | 18.01.2021

DGAP-Adhoc: LS telcom AG: Vorstandsvorsitzender wird seinen Vertrag nicht verlängern

18.01.2021 / 10:28 CET/CEST

LS telcom AG: Vorstandsvorsitzender wird seinen Vertrag nicht verlängern Lichtenau, 18.01.2021 - Der Vorstandsvorsitzende der LS telcom AG, Dr. Manfred Lebherz, hat heute dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Winfried Holtermüller mitgeteilt, dass er seinen bis 30.09.2021 laufenden Vertrag gerne erfüllen, aber das Angebot einer Vertragsverlängerung aus gesundheitlichen Gründen nicht annehmen möchte. Aufsichtsratschef Dr. Holtermüller hat dies mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, gleichwohl aber seinen Respekt für diese Entscheidung und seine hohe Wertschätzung für die erfolgreiche Arbeit von Dr. Lebherz bekundet. Dr. Lebherz wird zur Sicherstellung eines geordneten Übergangs auch nach dem Ende seines Vorstands-Anstellungsvertrags der LS telcom AG weiterhin beratend zur Verfügung stehen und dem Unternehmen als einer der Gründer und Hauptaktionäre eng verbunden bleiben. Der Aufsichtsrat wird sich unverzüglich mit der Neuordnung der Führungsstruktur befassen, um Kontinuität in der Konzernführung zu sichern.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Kontakt:Katrin BleichInvestor RelationsIR@LStelcom.comFon: +49 7227 9535-600Fax: +49 7227 9535-605

LS telcom AG Im Gewerbegebiet 31-33 77839 Lichtenau Deutschland ISIN: DE0005754402 WKN: 575440

