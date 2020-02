20:49 | 10.02.2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Finanzierungsvereinbarung Berlin, 10. Februar 2020 Die Maternus-Gruppe hat heute mit der österreichischen Raiffeisen Bank International AG eine Finanzierungsvereinbarung über ein Darlehen im Umfang von 55,6 Millionen EUR abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von

5 Jahren und ist vierteljährlich zu tilgen. Als Sicherheit wurden auf Liegenschaften von Gesellschaften der Maternus-Gruppe Grundschulden in Höhe der Darlehenssumme bestellt. Das Darlehen dient der Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten im Umfang von insgesamt 44,2 Millionen EUR sowie für Investitionszwecke. Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand (Ende der Ad-hoc-Mitteilung) Maternus-Kliniken AG Die Maternus-Kliniken AG mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich seit 1996 im deutschen Gesundheitsmarkt auf die Bereiche Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitations-Kliniken konzentriert. Deutschlandweit gehören 23 Einrichtungen zur Maternus-Kliniken AG. Seit 2007 ist sie Teil der CURA Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin. Kontakt:



