MAX 21 AG VERKAUFT AKTIENBETEILIGUNG AN GFN AG. Weiterstadt, 14.09.2020. MAX 21 AG gibt den Verkauf ihrer Beteiligung an der GFN AG, Heidelberg (HRB 702903) bekannt. MAX 21 hielt bislang 4.100 Stückaktien der GFN AG, dies entspricht einem Anteil von ca. 4,5%. Die GFN AG ist ein nicht börsennotierter Anbieter von IT-Training, Weiterbildungen, Umschulungen und Dienstleistungen mit Sitz in Heidelberg. Das Aktienpaket wurde mit Wirkung zum 14. September 2020 an Amadeus FiRe AG verkauft. Der vorläufige Kaufpreis für dieses Aktienpaket beträgt ca. TEUR 270; der endgültige Kaufpreis wird aufgrund eines noch zu erstellenden und im Folgenden zu testierenden Abschlusses ermittelt. MAX 21 AG erzielt mit dem Verkauf einen Beteiligungsgewinn in der Größenordnung von mindestens TEUR 250. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen MAX 21 AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de Über die MAX 21 AG Die MAX 21 ist eine Technologie-Holding. Kernbeteiligung der MAX 21 AG ist die Binect GmbH. Die Binect GmbH bietet Softwarelösungen und Outsourcing-Dienstleistungen für die hybride und digitale Geschäftskommunikation und gehört zu den führenden Mittelstands-Anbietern im deutschen Markt. Die MAX 21 AG ist im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9). 14.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

