17:19 | 22.01.2020

München, 22.01.2020: Die Mendarion SE (ISIN: DE000A2LQ2D0) gibt eine Veränderung im Verwaltungsrat bekannt. Die Verwaltungsratsvorsitze Sabine Anger hat ihr Amt niedergelegt. Sie gehörte dem Gremium seit 2018 an. Die Gesellschaft wird zeitnah ein neues Verwaltungsratsmitglied beim Registergericht gerichtlich bestellen. Dem Verwaltungsrat gehören weiterhin René Schuster und Silvia Lange an.

Silvia Lange (geschäftsführende Direktorin)

Mendarion SE

Wallstrasse 15a

10179 Berlin

