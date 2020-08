18:06 | 21.08.2020

DGAP-Adhoc: METRO AG: Vorstandsvorsitzender strebt keine Vertragsverlängerung an und möchte zum 31. Dezember 2020 ausscheiden

Der Vorsitzende des Vorstands, Olaf Koch, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats informiert, dass er keine Verlängerung seines Vertrages (Laufzeit bis 1. März 2022) anstrebe und zum 31. Dezember 2020 aus dem Vorstand ausscheiden möchte. Der Aufsichtsrat wird sich kurzfristig mit der Angelegenheit befassen.

METRO AG

Sabrina Ley

