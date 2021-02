19:57 | 05.02.2021

DGAP-Adhoc: METRO Aufsichtsrat entscheidet am kommenden Montag über Bestellung von Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden

METRO Aufsichtsrat entscheidet am kommenden Montag über Bestellung von Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden



Das Präsidium des Aufsichtsrats der METRO AG hat beschlossen, dem Aufsichtsrat die Bestellung von Dr. Steffen Greubel zum neuen Vorsitzenden des Vorstands mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zu empfehlen. Der Aufsichtsrat der METRO AG wird sich am kommenden Montag in einer außerordentlichen Sitzung mit der Bestellung von Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden befassen.

METRO AG

Dr. Jan-Patrick Bost

METRO AG
Dr. Jan-Patrick Bost
Director Corporate Office

