DGAP-Adhoc: Munich Brand Hub AG: Verkauf der Mehrheit der Aktien an EV Charge Holding Ltd. / Wechsel im Aufsichtsrat / Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds

12.03.2021 / 10:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 12. März 2021 - Die Munich Brand Hub AG (ISIN: DE000A2GS6K1) gibt bekannt, dass die Mehrheitsgesellschafter, die Prime Capital Debt SCS SICAV FIS, Robus Recovery Sub-Fund sowie die DR Beteiligungs GmbH, welche insgesamt ca. 83,8% der Aktien halten, eine Vereinbarung geschlossen haben, ihre Aktien an die EV Charge Holding Ltd. aus Großbritannien zu verkaufen.



Die EV Charge Holding Ltd. erwirbt darüber hinaus auch das Nachrangdarlehen vom Prime Capital Debt SCS SICAV FIS Robus Recovery Sub-Fund, welches zuletzt mit einem Betrag von EUR 208.484 valutierte. Die neue Mehrheitsgesellschafterin ist eine englische Holding Gesellschaft, die in die Produktion und Vertrieb von Ladesäulen für Elektroautos in China und Europa investiert. Ziel der EV Charge Holding Ltd. ist es, durch die Übernahme der Munich Brand Hub AG weiter Mittel zur Wachstumsfinanzierung aufzunehmen. Um den laufenden Geschäftsbetrieb zu sichern, hat die neue Mehrheitsgesellschafterin auch eine Patronatserklärung gegenüber der Munich Brand Hub AG abgegeben.



Vor dem Hintergrund des geplanten Aktionärswechsels hat der Aufsichtsrat die Generalbevollmächtigte der neuen Mehrheitsgesellschafterin, Frau Xia Zhao, in als neues Vorstandsmitglied. Die Aufsichtsratsmitglieder haben ihre Ämter unter Wahrung der 1-monatigen Satzungsfrist mit heutigem Tage mit Wirkung zum 12. April 2020 niedergelegt. Der Vorstand der Munich Brand Hub AG wird die gerichtliche Ergänzung des Aufsichtsrats rechtzeitig beantragen.



Kontakt:

Dirk Reichert, Vorstand

Munich Brand Hub AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: Munich Brand Hub AG Einsteinring 28 85609 Aschheim Deutschland Telefon: 089 99888-0 E-Mail: info@munichbrandhub.com Internet: www.munichbrandhub.com ISIN: DE000A2GS6K1 WKN: A2GS6K Börsen: Freiverkehr in München

