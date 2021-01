13:32 | 14.01.2021

Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Norddeutsche Steingut AG erwägt formale Neuorganisation des Konzerns einschließlich der Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital

14.01.2021



Bremen, den 14. Januar 2021 - Der Vorstand der Norddeutsche Steingut AG (ISIN: DE0006770001) erwägt eine formale Neuorganisation des Norddeutsche Steingut Konzerns. In diesem Rahmen sollen die operativen Unternehmen der Steuler Fliesensparte unterhalb der Norddeutsche Steingut AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung eingegliedert werden. Das umfasst Anteile an den Tochtergesellschaften der Emittentin, die bislang nicht von der Emittentin selber gehalten werden, sowie auch weitere Anteile. Das übergeordnete Ziel ist eine organisatorische Verschlankung und Vereinheitlichung der Steuler Fliesensparte.



Für eine Entscheidungsfindung müssen noch wichtige Parameter wie finanzielle Aspekte und steuerliche Gegebenheiten nebst Eckdaten der vorgesehenen Sachkapitalerhöhung final evaluiert werden. Daher können Vorstand und Aufsichtsrat die wirtschaftlichen Eckdaten des Zusammenschlusses noch nicht festlegen.



Norddeutsche Steingut AG

Alexander Lakos

Vorstand

Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen

Tel. 0421/6262-206

Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft
ISIN: DE0006770001

