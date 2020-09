13:07 | 24.09.2020

DGAP-Adhoc: Nucletron Electronic AG: Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 25. September 2020

DGAP-Ad-hoc: Nucletron Electronic AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Nucletron Electronic AG: Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 25. September 2020



24.09.2020 / 13:07 CET/CEST

München, 24. September 2020 - Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 3. September 2020 für Freitag, den 25. September 2020 um 11:30 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft wird hiermit abgesagt. Die im Bundesanzeiger vom 3. September 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Die für den 30. September 2020 angekündigte Dividendenzahlung wird nicht erfolgen.

Die Hauptversammlung musste aufgrund der am 23. September 2020 bekannt gemachten Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München abgesagt werden. Die Gesellschaft informiert zeitnah über Ort, Zeitpunkt und Durchführungsweg der ordentlichen Hauptversammlung.



Nucletron Electronic Aktiengesellschaft

Gärtnerstraße 60

80992 München

Deutschland

Telefon: +49-89-1490-020

Email:

Internet:

ISIN: DE0006789605

WKN: 678960

Börsen: Regulierter Markt der Börse München sowie im Freiverkehr der Börsen Berlin, Frankfurt und Stuttgart







Ralph Schoierer

