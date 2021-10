4:54 | 19.10.2021

DGAP-Adhoc: Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler ACE Power ein

19.10.2021 / 04:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Grünwald (19.10.2021/04:53) - Die Pacifico Renewables Yield AG („Pacifico", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute eine Erstgebotsvereinbarung (Right of First Offer agreement) mit ACE Power Development Pty Ltd und ACE Power Operations Pty Ltd ("ACE Power"), einem Projektentwickler für erneuerbare Energien und Batteriespeicheranlagen mit Sitz in Australien, unterzeichnet. Die Partnerschaft gewährt Pacifico vorrangigen Zugang zu der Pipeline von ACE Power, die hauptsächlich aus derzeit mehr als einem GW an großen Solar- und Batteriespeicherprojekten in Australien besteht. Pacificos Pipeline vergrößert sich damit deutlich, von mehr als 2,1 GW auf über 3,1 GW.

Investor-Relations- und Medienanfragen

ir@pacifico-renewables.com



