11:14 | 24.12.2020

Philion SE: Vorstand legt Ämter nieder



24.12.2020 / 11:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 24. Dezember 2020. Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) gibt bekannt, dass Michael Rohbeck (CEO) sein Amt als geschäftsführender Direktor und als Verwaltungsratsmitglied der Philion SE aufschiebend bedingt mit Eintragung des Ausscheidens im Handelsregister niedergelegt hat. Ebenso hat Davut Sahin, COO der Philion SE, sein Amt als geschäftsführender Direktor niedergelegt. Er scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus. Damit ist der gesamte Vorstand der Philion SE von seinen Ämtern zurückgetreten. ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG Kontakt für Rückfragen

Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de Disclaimer

Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 28 49 36 40 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt EQS News ID: 1157403

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1157403 24.12.2020 CET/CEST