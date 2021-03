10:29 | 12.03.2021

12.März 2021 Zahlung einer Dividende von EUR 0,98 pro Aktie vorgesehen Stuttgart 12. März 2021. Die RIB Software SE hat sich heute mit ihrem Hauptaktionär Schneider Electric auf die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 0,98 pro Aktie verständigt. Dies entspricht einer Ausschüttung von insgesamt EUR 51,0 Mio. Schneider Electric hält rund 87,3% der Aktien an der RIB Software SE. Der Verwaltungsrat wird voraussichtlich der Hauptversammlung einen entsprechenden Gewinnverwendungsbeschluss vorschlagen. Die Hauptversammlung, die noch über die Ausschüttung der Dividende zu beschließen hat, ist für den 11. Mai 2021 geplant. 12.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

