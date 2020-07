DGAP-Ad-hoc: SAP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Börsengang

SAP SE: SAP beabsichtigt Börsengang von Qualtrics



26.07.2020 / 23:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Walldorf - 26. Juli 2020 - Die SAP SE hat heute bekannt gegeben, dass sie beabsichtigt, Qualtrics in den USA an die Börse zu bringen. Mit dem Börsengang beabsichtigt SAP vor allem, Qualtrics darin zu stärken, sein Potenzial im Markt für Experience Management voll auszuschöpfen. Diese größere Unabhängigkeit soll Qualtrics in die Lage versetzen, innerhalb des SAP-Kundenstamms und weit darüber hinaus erfolgreich zu wachsen. Als Teil des SAP-Cloud-Portfolios hat Qualtrics schon bisher selbständiger operiert als zuvor akquirierte Unternehmen von SAP. Der Gründer Ryan Smith und das derzeitige Managementteam leiten Qualtrics auch künftig. SAP hält derzeit 100% der Qualtrics-Aktien. SAP bleibt auch in Zukunft Mehrheitsaktionär von Qualtrics. Es besteht keine Absicht, diese Mehrheitsbeteiligung auszugliedern oder anderweitig zu veräußern. Ryan Smith beabsichtigt, der größte Privataktionär von Qualtrics zu werden. Eine endgültige Entscheidung über den Börsengang sowie seine Bedingungen und den Zeitplan steht noch aus und ist abhängig vom Marktumfeld. Als Mehrheitsaktionär wird SAP Qualtrics weiterhin vollständig konsolidieren. Es sind daher keine Auswirkungen der Transaktion auf die finanziellen Ziele von SAP für 2020 oder darüber hinaus zu erwarten. Kontakt:

Stefan Gruber

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 6227 7-44872

Email: investor@sap.com Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Qualtrics ist Erfinder der Kategorie Experience Management (XM) und Marktführer in diesem großen, schnell wachsenden Marktsegment. 'Die Übernahme von Qualtrics durch SAP ist ein großer Erfolg, sie hat mit Cloud-Umsatzwachstum von über 40% im Jahr 2019 alle Erwartungen übertroffen. Dies zeigt das herausragende Leistungsvermögen des aktuellen Setups', sagte Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP. 'Ryan Smith, Zig Serafin und ich sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass ein Börsengang die besten Chancen für Qualtrics bietet, das Wachstum der Kategorie Experience Management weiter zu beschleunigen, näher am Kunden zu agieren, eine eigene Akquisitionsstrategie zu verfolgen und weiter attraktiv für die besten Talente zu sein. SAP bleibt auch nach einem Börsengang der größte und wichtigste Go-to-Market- und Entwicklungspartner von Qualtrics. Gleichzeitig erhält Qualtrics eine größere Unabhängigkeit, um mit Partnerschaften ein eigenes Ökosystem für Experience Management aufzubauen.' 'Als wir die Kategorie Experience Management eingeführt haben, hatten wir ein klares Ziel: die XM-Plattform so vielen Unternehmen wie möglich zu eröffnen', sagte Ryan Smith, Gründer von Qualtrics. 'SAP ist ein global aufgestelltes Unternehmen, das weltweit seines Gleichen sucht. Wir freuen uns daher besonders über die Fortsetzung der Partnerschaft. Mit diesem Schritt werden wir das XM-Ökosystem um ein breites Spektrum von Partnern erweitern.' SAP hat frühzeitig das enorme Potenzial erkannt, das in der Kombination von Erfahrungs- und Betriebsdaten (X+O) liegt und im Jahr 2018 - vier Tage vor dessen bereits geplantem Börsengang - die Übernahme von Qualtrics angekündigt. Die Kategorie Experience Management und die XM-Plattform sind auch in Zukunft zentrale Elemente der SAP-Strategie für das intelligente Unternehmen. SAP bleibt zudem engster und wichtigster Ko-Innovations- sowie Go-to-Market-Partner von Qualtrics.

