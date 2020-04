11:38 | 08.04.2020

Köln, 08.04.2020. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsmodellen, beabsichtigt ihre drei Geschäftsbereiche in drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern. Die Ausgliederung steht noch unter dem Vorbehalt der notwendigen Genehmigungen. Die Verselbstständigung der Geschäftsbereiche mit bereits vorhandenen einzelnen Profit-Centern bildet einen konsequenten, nächsten Schritt im Rahmen der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Dadurch richtet sich die SEVEN PRINCIPLES AG stärker auf Ihre einzelnen Zielgruppen aus und fokussiert sich auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundensegmente. Die drei Geschäftsbereiche sollen künftig eigenständig geführt und dadurch flexibler gesteuert werden können, was eine leichtere Identifizierung operativer Chancen und Risiken ermöglichen soll. Diese stärkere unternehmerische Ausrichtung soll eine direktere und markt- sowie wettbewerbsgerechte Führung der Geschäftsbereiche erleichtern. Nach Vollzug der Ausgliederung wird die SEVEN PRINCIPLES AG eine reine Holdinggesellschaft für die Unternehmensgruppe sein. Die Ausgliederung der Geschäftsbereiche auf die drei Tochtergesellschaften bedarf der Zustimmung von Aufsichtsrat und Hauptversammlung der SEVEN PRINCIPLES AG sowie der Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaften. Über die Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung soll am 18. Juni 2020 Beschluss gefasst werden. Über SEVEN PRINCIPLES Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) bietet innovative IT Dienstleistungen rund um die Digitalisierung von Geschäftsmodellen.

Als Partner für Großkunden und mittelständische Unternehmen setzt 7P den Fokus auf die Branchen Telecommunication, Automotive, Energy sowie Travel, Transport & Logistics. Auf Basis jahrelanger Erfahrung mit Wurzeln im Telekommunikationsumfeld verfügt 7P über ein umfassendes Leistungsspektrum, das die gesamte Wertschöpfungskette von der Prozess- und Architekturberatung bis zu Managed Services abdeckt.

Insbesondere verfügt das Unternehmen über Know-how in aktuellen Themen wie BI/Big Data, Cloud, Security sowie agile Software-entwicklung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und zahlreichen Niederlassungen in ganz Deutschland beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.7p-group.com

SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

Kontakt:

Dr. Michael Pesch

