10.02.2020

Sparta AG: Organveränderung

DGAP-Ad-hoc: Sparta AG / Schlagwort(e): Personalie

Sparta AG: Organveränderung



10.02.2020 / 18:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Aufsichtsrat der Sparta AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Philipp Wiedmann mit sofortiger Wirkung bis zum 30. September 2021 zum weiteren Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Herr Wiedmann war zuletzt als Beteiligungsmanager sowie Vorstand einer Beteiligungsgesellschaft tätig.



Mit Meldung vom 16. Januar 2020 hat die Gesellschaft darüber berichtet, dass Herr Hettche aus persönlichen Gründen beabsichtigt, aus dem Vorstand der Sparta AG auszuscheiden. Diesem Wunsch ist der Aufsichtsrat nachgekommen. Herr Hettche wird nunmehr mit Ablauf des 15. März 2020 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Herrn Hettche und bedankt sich bereits heute für die erfolgreiche Zusammenarbeit.



Weiter teilt die Gesellschaft mit, dass die aus der Kapitalerhöhung entstandenen NEUEN Aktien seit heute unter der WKN A2540L bzw. ISIN DE000A2540L7 an der Börse Hamburg gehandelt werden können.



Der Vorstand





Kontakt:

Jens Jüttner

Vorstand

SPARTA AG

Ziegelhäuser Landstraße 1

69120 Heidelberg

Fon +49 (0)6221 649 24 0

Fax +49 (0)6221 649 24 24

e-mail: info@sparta.de

Unternehmen: Sparta AG
ISIN: DE000A0NK3W4
WKN: A0NK3W

