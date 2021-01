0:02 | 20.01.2021

DGAP-Adhoc: Staatliche US-Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services veröffentlichen negative NCD-Erstattungsentscheidung für Epi proColon

Staatliche US-Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services veröffentlichen negative NCD-Erstattungsentscheidung für Epi proColon Berlin, 19. Januar 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die staatliche US-amerikanische Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) im Zusammenhang mit der National Coverage Determination (NCD) von Epi proColon, Epigenomics' Bluttest für die Darmkrebs-Früherkennung, eine negative Erstattungsentscheidung getroffen haben. Die Gesellschaft prüft derzeit verschiedene Optionen, darunter eine Berufung, eine rechtliche Vorgehensweise und/oder andere Alternativen, um die Erstattung durch die CMS zu erreichen. Kontakt:

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel. +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

