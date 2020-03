18:36 | 17.03.2020

DGAP-Adhoc: Stabilus S.A.: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020

DGAP-Ad-hoc: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Stabilus S.A.: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020



17.03.2020 / 18:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stabilus S.A.: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 Luxemburg/Koblenz, 17. März, 2020 - Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Zusammenhang mit COVID-19 und der wesentlichen Reduzierung der aktuell erwarteten globalen Fahrzeugproduktion im Geschäftsjahr 2020 (endet am 30. September2020) um rund 6 Prozent im Jahresvergleich, im Vergleich zur vorher erwarteten Reduzierung von lediglich rund 2 Prozent aus November 2019, hält die Stabilus S.A. ("Stabilus", ISIN LU1066226637) die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 für nicht mehr erreichbar. Aufgrund des signifikanten Rückgangs der wirtschaftlichen Aktivitäten wird der Umsatz im GJ2020 voraussichtlich unter dem bisher prognostizierten Niveau von 970 bis 990 Millionen Euro sowie die bereinigte EBIT-Marge voraussichtlich unter der bisherigen Erwartung von 15 Prozent liegen. Angesichts der Dynamik der weltweiten Entwicklungen in Zusammenhang mit COVID-19 kann eine Präzisierung der Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes und der bereinigten EBIT-Marge erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung # Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Group Financial Reporting Director

Tel.: +352 286 770 21

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Tobias Eberle

Tel.: +49 69 794090 24

E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications 17.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus S.A. 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 286 770 1 Fax: +352 286 770 99 E-Mail: info.lu@stabilus.com Internet: www.stabilus.com ISIN: LU1066226637 WKN: A113Q5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 999623

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 999623 17.03.2020 CET/CEST