TeamViewer AG: TeamViewer-Aufsichtsrat trifft Entscheidungen zur Aufstellung des Vorstands

TeamViewer AG: TeamViewer-Aufsichtsrat trifft Entscheidungen zur Aufstellung des Vorstands



Der Aufsichtsrat von TeamViewer hat heute einstimmig die folgenden Entscheidungen zur Aufstellung des Vorstands getroffen: - Der Vertrag von CEO Oliver Steil wird um drei Jahre bis Oktober 2024 verlängert. - Nach mehr als vier Jahren als Finanzchef wird Stefan Gaiser das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022 verlassen. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hat der Aufsichtsrat bereits den Prozess für die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. - Der Vorstand von TeamViewer wird um ein zusätzliches Mitglied mit klarem Fokus auf den Vertrieb erweitert. Der Aufsichtsrat wird den Prozess zur Suche nach einem geeigneten Kandidaten einleiten, der diesen Verantwortungsbereich im Vorstand übernimmt. Kontakt:

