DGAP-Adhoc: Telefónica Deutschland Holding AG: Aufsichtsratsvorsitzende legt ihr Amt mit Wirkung zum 31. März 2020 nieder

DGAP-Ad-hoc: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Telefónica Deutschland Holding AG: Aufsichtsratsvorsitzende legt ihr Amt mit Wirkung zum 31. März 2020 nieder



03.02.2020

München, 03. Februar 2020 Telefónica Deutschland Holding AG: Aufsichtsratsvorsitzende legt ihr Amt mit Wirkung zum 31. März 2020 nieder Laura Abasolo García de Baquedano hat der Gesellschaft soeben mitgeteilt, dass sie ihr Amt als Mitglied und als Vorsitzende des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2020 niederlegt. Sie hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, sich aus dem Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG zurückzuziehen, um sich auf ihre erweiterten Verantwortlichkeiten in der Telefónica S.A. Gruppe zu konzentrieren. Die Gesellschaft wird unverzüglich an der Bestellung eines Nachfolgers arbeiten. Die Telefónica Deutschland Holding AG dankt Laura Abasolo für ihre hervorragende Arbeit im Aufsichtsrat im Sinne des Unternehmens, seiner Aktionäre und Mitarbeiter und wünscht ihr für ihre Zukunft alles Gute. Weitere Informationen:

