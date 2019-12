DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

tmc Content Group AG: Reorganisation bei der 100% Tochtergesellschaft tmc Content Group GmbH, Berlin



24.12.2019 / 17:35 CET/CEST

Die tmc Content Group AG und ihre schweizerische Tochtergesellschaft tmc Media Group AG werden ihren kaufmännischen und technischen Betrieb, der von der deutschen Tochtergesellschaft tmc Content Group GmbH betrieben wird, strategisch neu ausrichten und organisieren. Die negativen medienwirksamen Entwicklungen bei Branchengrössen sowie die im Internet in immer besserer Qualität kostenlos verfügbaren Inhalte für Erwachsene haben sich weiterhin negativ auf die Online-Aktivitäten der tmc Content Group AG im Endverbrauchermarkt (B2C Business) ausgewirkt. Infolgedessen beabsichtigt die tmc Content Group AG zukünftig, ihr Flensburger Geschäft für das Privatkunden-geschäft zu schliessen und sich vom Standort Berlin aus ausschliesslich auf den Geschäftskundenbereich (B2B Business) mit höheren Margen zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Reorganisation werden einzelne B2C-Assets ausgegliedert, was mit einem Sozialplan in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Arbeitsamt erfolgen wird.



Aus ähnlichen Gründen hat auch der langjährige Kooperationspartner von tmc Content Group AG, Private Broadcasting (EMEA) BV, entschieden, sich von seinen diesbezüglichen verlustbringenden Geschäften zu trennen, so dass die Kooperation zwischen der tmc Content Group AG und Private Broadcasting enden wird.



