Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (ISIN: DE0005570808) geht für das Geschäftsjahr 2020 von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. € 36 Mio. aus. Dabei erwartet der Vorstand trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfeldes eine stabile Ertragsperspektive. Gleichzeitig plant die Geschäftsleitung, in eine leistungsstarke IT-Infrastruktur sowie zusätzliche qualifizierte Mitarbeitende zu investieren.



Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegen, werden voraussichtlich am 10. Februar 2020 veröffentlicht.



Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher



