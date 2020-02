18:47 | 03.02.2020

DGAP-Adhoc: Vectron Systems AG: Korrektur der Veröffentlichung vom 03.02.2020, 17:42 Uhr MEZ/MESZ – Vectron System AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von rund 10 Prozent

DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Vectron Systems AG: Korrektur der Veröffentlichung vom 03.02.2020, 17:42 Uhr MEZ/MESZ - Vectron System AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von rund 10 Prozent



03.02.2020 / 18:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Vectron Systems AG vom 03.02.2020, 17:42 Uhr MEZ/MESZ, wird hinsichtlich der Jahreszahlen der Bekanntgabe der Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Zulassung und Lieferung der Aktien korrigiert. Die vollständige, korrigierte Meldung lautet wie folgt:



Der Vorstand der Vectron Systems AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der Vectron Systems AG um bis zu EUR 727.319,00 erhöht werden. Dies entspricht rund 10 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 727.319 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien („neue Aktien"). Damit erhöht sich das Grundkapital der Vectron Systems AG bei Ausgabe aller neuen Aktien von bisher EUR 7.291.859,00 auf bis zu EUR 8.019.178,00.



Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung, die unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, qualifizierten Investoren mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden.



Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr (Segment Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 04. Februar 2020 bekanntgegeben. Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 07. Februar 2020 statt.



Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Ausbaus des margenstarken Digitalgeschäfts zu verwenden und somit die wiederkehrenden monatlichen Einnahmen deutlich zu steigern.



Hauck & Aufhäuser begleitet die Platzierung als Sole Bookrunner.







Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

tobias.meister@vectron.de 03.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 966799

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 966799 03.02.2020 CET/CEST