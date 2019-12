18:28 | 31.12.2019

DGAP-Adhoc: Villeroy & Boch AG: Amtsniederlegung der Prüfungsausschussvorsitzenden

Villeroy & Boch AG: Amtsniederlegung der Prüfungsausschussvorsitzenden



Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Villeroy & Boch AG, Prof. Dr. Annette G. Köhler, hat heute ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzende des Prüfungsausschuss satzungsgemäß mit Wirkung zum 29. Februar 2020 niedergelegt. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft danken Frau Prof. Dr. Köhler sehr für ihr Engagement für das Unternehmen. Die Vakanz im Aufsichtsrat wird kurzfristig nachbesetzt werden. Kontakt:



Johanna Schmitt

Company Lawyer

Tel: +49 (0) 6864 / 81 28 35

Mail: schmitt.johanna@villeroy-boch.com



Katrin May

Head of PR

Tel: +49 (0) 6864 / 81 27 14

Katrin May

Head of PR

Tel: +49 (0) 6864 / 81 27 14

Mail: may.katrin@villeroy-boch.com

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Telefon: +49 (0)6864 81-0 E-Mail: information@villeroy-boch.com Internet: www.villeroy-boch.de ISIN: DE0007657231, DE0007657207 WKN: 765723 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 945695

