gemäß Artikel 17 MAR Wacker Chemie AG / Prognoseänderung WACKER hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an München, 16. Juni 2021, 16.30 Uhr MESZ - Die Wacker Chemie AG ("Wacker") hebt mit Blick auf die anhaltend gute Geschäftsentwicklung ihre Jahresprognose für den Umsatz und das EBITDA an. Das Unternehmen erwartet im Gesamtjahr 2021 jetzt einen Umsatz von etwa 5,5 Mrd. € (2020: 4,69 Mrd. €). Bislang war WACKER von einem Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausgegangen. Das EBITDA des Konzerns wird im Gesamtjahr 2021 voraussichtlich zwischen 900 Mio. € und 1,1 Mrd. € liegen. Bislang hatte WACKER einen Anstieg des EBITDA um 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr (666 Mio. €) erwartet. Für das 2. Quartal 2021 rechnet WACKER mit einem Umsatz von etwa 1,5 Mrd. € und einem EBITDA zwischen 300 Mio. € und 350 Mio. €. Die weiterhin positive Entwicklung der Polysiliciumpreise sowie die starke Nachfrage in den Chemiebereichen sind die Gründe für die höheren Erwartungen. Gleichzeitig belasten jedoch höhere Rohstoffpreise und negative Währungseffekte das EBITDA voraussichtlich mit mehr als 300 Mio. € (bisherige Prognose: mehr als 200 Mio. €). In der aktuellen Prognose ist diese Entwicklung berücksichtigt. Emittent und Kontakt: Wacker Chemie AG

Hanns-Seidel-Platz 4

D-81737 München

Investor Relations

Jörg Hoffmann

Tel. +49 89 6279 1633

Fax. +49 89 6279 2933

investor.relations@wacker.com

www.wacker.com Zusatzinformationen: ISIN: DE000WCH8881

WKN: WCH888

Deutsche Boerse: WCH

Ticker Bloomberg CHM/WCH:GR

Ticker Reuters CHE/WCHG.DE

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),

Frankfurter Wertpapierbörse Disclaimer:

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2020 der Wacker Chemie AG, der unter www.wacker.com abrufbar ist.

