16:04 | 05.08.2020

DGAP-Adhoc: Xlife Sciences AG: Xlife Sciences beteiligt sich an palleos healthcare

DGAP-Ad-hoc: Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Xlife Sciences AG: Xlife Sciences beteiligt sich an palleos healthcare



05.08.2020 / 16:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Xlife Sciences AG (XLS DE, Xetra) erwirbt einen Anteil von 50% der Geschäftsanteile an der palleos healthcare GmbH mit Sitz in Wiesbaden. Auf der Grundlage einer pre-money Bewertung der Gesellschaft mit EUR 10,0 Mio. beträgt der Kaufpreis EUR 4,0 Mio. sowie 40.000 Stück eigene Aktien der Xlife Sciences AG. Für die Fälligkeit des Kaufpreises sind Meilensteine vereinbart. Die notarielle Beurkundung des Anteilskauf- und Abtretungsvertrages sowie der Kapitalerhöhung ist am heutigen Tag erfolgt.



Über palleos healthcare GmbH Die palleos healthcare GmbH ist eine klinische Forschungsorganisation (CRO) mit Sitz in Wiesbaden, Deutschland, welche Full-Service-Dienstleistungen für Arzneimittelentwicklung in allen Studienphasen sowie Sponsor-Dienstleistungen anbietet. Ein Schwerpunkt ist die Umsetzung präklinischer und translationaler Konzepte in Frühphasen klinischer Entwicklung.

Über die CRO-Allianz ONE steht ein Netzwerk von Partnern in Ost- und Westeuropa sowie den USA zur Verfügung. Die strategische Allianz mit Phaon scientific ermöglicht die Umsetzung von akademisch-wissenschaftlichen Konzepten. Innerhalb Deutschlands kooperiert palleos mit mehr als 250 Prüfzentren und hat Studien der Phase I-IV mit mehr als 15.000 Patienten umgesetzt. Dabei ist das Ziel der regulatorische und operativen Brückenschlag zwischen präklinischer und klinischer Entwicklung unter Umsetzung von innovativen Konzepten für den Kunden.

Weitere Informationen: www.palleos.com Über Xlife Sciences AG Die Xlife Sciences AG (XLS DE, Xetra) ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept Phase. Im Anschluss fokussiert sich die Xlife Sciences AG auf die Auslizenzierung oder den Verkauf der Unternehmung, manchmal auch in Kombination mit einer strategischen Partnerschaft. Die Xlife Sciences AG ermöglicht ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien.

Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch 05.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Xlife Sciences AG Klausstrasse 19 8008 Zürich Schweiz Telefon: 0041 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6Z Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1110647

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1110647 05.08.2020 CET/CEST