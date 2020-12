17:31 | 06.12.2020

DGAP-Adhoc: Zalando SE: Rubin Ritter, Co-CEO der Zalando SE, beabsichtigt Beendigung seiner Vorstandstätigkeit zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung

Berlin, 6. Dezember 2020 - Rubin Ritter, Co-CEO der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) (die "Gesellschaft"), hat heute die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Cristina Stenbeck, über seinen Wunsch informiert, seine Vorstandstätigkeit zur oder rund um die nächste ordentliche Hauptversammlung in 2021 zu beenden. Er hat den Aufsichtsrat gebeten, der vorzeitigen Aufhebung seines bis November 2023 laufenden Vertrages zuzustimmen. Die Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis

genommen und umgehend die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands der Gesellschaft informiert.

Rubin Ritter führt Zalando seit 2010 gemeinsam mit den beiden Gründern Robert Gentz und David Schneider als gleichberechtigte Co-CEO.

