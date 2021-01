0:43 | 08.01.2021

DGAP-AFR: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

08.01.2021 / 00:43

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Hiermit gibt die B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.01.2021Ort: https://www.brain-biotech.com/de/investoren/finanzpublikationen/2019-20 Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.01.2021Ort: https://www.brain-biotech.com/de/investoren/finanzpublikationen/2019-20 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 14.01.2021Ort: https://www.brain-biotech.com/investors/financial-publications/2019-20

Sprache: Deutsch Unternehmen: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Internet: www.brain-biotech.com

