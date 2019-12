22:16 | 23.12.2019

DGAP-CMS: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.12.2019 / 22:16

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - Erwerb eigener Aktien - 27. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 16. Dezember 2019 bis einschließlich 20. Dezember 2019 wurden insgesamt 188,844 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ('Fresenius Medical Care') erworben, das mit Bekanntmachung vom 14. Juni 2019 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde. Der Erwerb erfolgte ausschließlich durch ein von Fresenius Medical Care beauftragtes Kreditinstitut über die Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem: Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs

in EUR 16.12.2019 36,800 66.2337 17.12.2019 37,000 64.8663 18.12.2019 38,800 64.2261 19.12.2019 38,395 64.5977 20.12.2019 37,849 65.3689 Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 17. Juni 2019 bis einschließlich 20. Dezember 2019 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 5,107,678 Stück Aktien. Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fresenius Medical Care unter www.freseniusmedicalcare.com im Bereich Investoren verfügbar. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

vertreten durch die Fresenius Medical Care Management AG

diese vertreten durch den Vorstand Bad Homburg v.d.H., den 23 Dezember 2019

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

