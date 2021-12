12:05 | 31.12.2021

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 2. Beschlussfassungen 2.1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2.2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 2.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 3. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und Diskussion II. Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 24 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Gemäß § 24 (2) der Satzung gewährt in der Hauptversammlung jede Stückaktie eine Stimme. Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch eine schriftlich bevollmächtigte Person ausüben lassen. Köln, im Dezember 2021 eyecare company AG Der Vorstand

