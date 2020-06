1:00 | 02.06.2020

DGAP-HV: Südwestdeutsche Salzwerke AG: Dividendenbekanntmachung

02.06.2020 / 01:00

Heilbronn am Neckar ISIN DE 0007346603

WKN 734660

Dividendenbekanntmachung Die ordentliche Hauptversammlung in Form der virtellen Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 1,60 € auf jede dividendenberechtigte Stückaktie auszuschütten. Die Dividende wird ab dem 4. Juni 2020 unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375 %) und einer eventuell persönlich gegenüber dem depotführenden Kreditinstitut erklärten Kirchensteuerpflicht durch die depotführenden Kreditinstitute ausgezahlt. Inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nichtveranlagungsbescheinigung ihres Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt haben, wird die Dividende ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer ausgezahlt. Entsprechendes gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die bei ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, soweit das in diesem Auftrag genannte Freistellungsvolumen nicht bereits durch andere Erträge aus Kapitalvermögen aufgebraucht ist. Heilbronn, den 29. Mai 2020

Südwestdeutsche Salzwerke AG Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Südwestdeutsche Salzwerke AG Salzgrund 67 74076 Heilbronn Deutschland Telefon: +49/7131/959-0 Fax: +49/7131/179071 E-Mail: info@salzwerke.de Internet: www.salzwerke.de ISIN: DE0007346603 WKN: 734660 Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München

